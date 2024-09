Emittent / Herausgeber: Donner & Reuschel AG, Investor Services / Schlagwort(e): Fonds/Fonds

TBF und DONNER & REUSCHEL laden ein zum Think Tank 2.0 für aktives Investieren



30.09.2024 / 09:13 CET/CEST

D&R Investor Services betreut unabhängige Asset Manager sowohl auf der strategischen wie auch auf der operativen Seite. Diese Spezialisten setzen ihre innovativen Anlagestrategien vielfach in eigenen Private Label Fonds um, für die DONNER & REUSCHEL die Verwahrstellenfunktion ausübt. In diesem Zusammenhang informiert D&R Investor Services über eine aktuelle Veröffentlichung des Kooperationspartners TBF Sales and Marketing GmbH.

TBF und DONNER & REUSCHEL laden ein zum Think Tank 2.0 für aktives Investieren Der Think Tank Active Investing soll ein Bewusstsein für komplexe Zusammenhänge schaffen, die kein Index lösen kann.

Nach der Erstauflage im Jahr 2023 folgt nun die Fortsetzung am 22.10.2024 um 15:00 Uhr online zum Thema Aktieninvestments.

Die Diskussionsrunde ist mit Carsten Mumm von DONNER & REUSCHEL, Rolf Krekeler von Attrax Financial Services S.A. und Peter Dreide von TBF hochkarätig besetzt. Die Moderation übernimmt Paul Barthels von Drescher & Cie. Zur Anmeldung: https://diefondsplattform.de/webinare/detail/think-tank-active-investing-20 TBF_Think Tank "Geschwindigkeit ist keine Hexerei" - jeder kennt das alte Sprichwort. Im Tagesgeschäft des Asset Managements jedenfalls ist Geschwindigkeit omnipräsent. "Die dynamischen und häufig disruptiven Entwicklungen vermitteln Investoren immer wieder den Eindruck zu spät zu kommen. Dazu schaffen Wahlen in großen Demokratien neue Realitäten.", so Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei DONNER & REUSCHEL. Aber lohnt jeder Trend ein Investment? Peter Dreide, CIO und Gründer von TBF, ordnet ein und erläutert, bei welchem Trend man dabei sein sollte und bei welchem nicht. Wie sollte dann ein Fondsuniversum eines Endinvestors aussehen? Rolf Krekeler von der Attrax Financial Services S.A. wird seine Herangehensweise für die Entwicklung einer Fondsempfehlungsliste für den genossenschaftlichen Sektor erläutern. Die aktuelle Diskussionsrunde soll keine Debatte zwischen aktiv und passiv entfachen, sondern wieder Denkanstöße bieten, warum aktives Investieren ein fester Bestandteil eines jeden Portfolios sein sollte. Die allgegenwärtige Diskrepanz zwischen dem Blick nach vorn im Fondsmanagement und der nachlaufenden Zusammensetzung vieler Aktienindizes bzw. die Beurteilung des Fonds aufgrund der vergangenheitsbezogenen Performance-Messung werden wir sicher nicht lösen.

Stellen wir uns gemeinsam den Herausforderungen der Zukunft. Und stellen Sie Ihre Fragen - heute schon per E-Mail und am 22.10.2024 im Rahmen des Events. Über DONNER & REUSCHEL Investor Services Seit mehr als 225 Jahren steht DONNER & REUSCHEL für Zuverlässigkeit und Kontinuität - im Hinblick auf die vielfältigen Bedürfnisse seiner Kunden. Der Bereich D&R Investor Services I Capital Markets ist sowohl Motorraum als auch Knotenpunkt für sämtliche Dienstleistungen, die KVGen, Fondsinitiatoren und Asset Manager benötigen: Alle strategischen und operativen Themenfelder rund um das Thema Fondsgeschäft werden durch die verschiedenen Teams wie Business Development, Client Management, Marketing & Sales Support, TradingDesk sowie den einzelnen Vertragsteams der Verwahrstelle abgebildet. "Customer first" - bei D&R stehen die Kundenzentriertheit und der damit einhergehende Servicegedanke an erster Stelle! Über TBF TBF verfügt als unabhängiger Asset Manager von 1,1 Mrd. EUR und renommierten Fondsmanagern mit über 30 Jahren Expertise im Investmentgeschäft über ein spezialisiertes Angebot an Aktien-, Renten- und Mischfonds in Publikums- und maßgeschneiderten Spezialfonds. TBF ist auf die Unternehmensanalyse spezialisiert und setzt darüber hinaus im Anleihenbereich langjährig erprobte risikoadjustierende Strategien ein. Seit der Gründung der TBF Global Asset Management GmbH im Jahr 2000 wird konsequent eine Unternehmenskultur, die vom Streben nach kontinuierlicher Weiterentwicklung geprägt ist, verfolgt. Als inhabergeführtes Unternehmen agiert TBF unabhängig von den Modeerscheinungen des Kapitalmarktes. Diese Unabhängigkeit gibt TBF die Freiheit, Investitionsentscheidungen eigenständig zu treffen und ihre wertorientierte, auf langfristigen Erfolg abzielende Anlagestrategie stets im Sinne der Investoren umzusetzen. Die Partner und Kunden der TBF profitieren von einer offenen Kommunikation, kurzen Entscheidungswegen und einer professionellen Aufstellung. Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.tbfsam.com/

