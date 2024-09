Der französisch-italienische Automobilkonzern Stellantis sieht sich mit erheblichen Herausforderungen konfrontiert. Die Gewinnprognose für das laufende Jahr wurde drastisch nach unten korrigiert, was an der Börse für Erschütterungen sorgte. Statt der ursprünglich anvisierten zweistelligen operativen Gewinnmarge rechnet das Unternehmen nun lediglich mit 5,5 bis 7,0 Prozent. Diese Anpassung ist hauptsächlich auf Schwierigkeiten im nordamerikanischen Markt zurückzuführen, wo überfüllte Händlerlager und sinkende Verkaufspreise den Konzern belasten.

Kurseinbruch und Branchentrend

Die Stellantis-Aktie reagierte empfindlich auf die Nachrichten und verzeichnete einen massiven Kursrückgang von über 10 Prozent an der Pariser Börse. Damit fiel der Aktienkurs auf den tiefsten Stand seit Ende 2022. Diese Entwicklung reiht sich in einen breiteren Trend der Automobilbranche ein, bei dem auch andere namhafte Hersteller ihre Prognosen bereits nach unten korrigieren mussten. Konzernchef Carlos Tavares kündigte Gegenmaßnahmen an, darunter eine Reduzierung der Lagerbestände und verstärkte Verkaufsanreize, um die Situation zu stabilisieren.

