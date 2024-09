DJ PTA-News: S IMMO AG: Erfolgreiche Verkäufe in Wien

Wien (pta/30.09.2024/10:00) - Die S IMMO verfolgt eine umsichtige Investitionsstrategie und hat zuletzt angekündigt, ihr Portfolio schrittweise, um insbesondere kleine und mittelgroße Büroimmobilien mit begrenztem Entwicklungspotenzial zu bereinigen. In diesem Zusammenhang hat die S IMMO nun erfolgreich zwei Büroobjekte in Wien an einen österreichischen Investor verkauft. Eine Immobilie befindet sich in der Mariahilfer Straße in unmittelbarer Nähe des Westbahnhofs und umfasst eine Gesamtmietfläche von rund 4.300 m². Das zweite Objekt umfasst rund 7.500 m² Gesamtmietfläche in der Gasgasse im 15. Wiener Gemeindebezirk und befindet sich ebenfalls in der näheren Umgebung des Westbahnhofs. Beide Gebäude sind nahezu vollvermietet.

Tomás Salajka, Mitglied des Vorstands der S IMMO, kommentiert: "Die Verkäufe stehen im Einklang mit unserer voranschreitenden Portfoliooptimierung und schaffen die Basis für unsere zukünftigen Erträge."

