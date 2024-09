FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Wissenschaftsverlag Springer Nature dürfte den Ausgabepreis bei seinem geplanten Börsengang Kreisen zufolge etwa in der Mitte der bekannten Spanne festsetzen. So will das Unternehmen 22,50 Euro je Aktie erlösen, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg am Montag unter Berufung auf eingesehene Unterlagen berichtete. Die offizielle Preisspanne für den Börsengang liegt bei 21 bis 23,50 Euro. Mit dem Ausgabepreis von 22,50 Euro würde der Konzern mit rund 4,5 Milliarden Euro bewertet. Ein erfolgreicher Sprung aufs Börsenparkett würde das Volumen von Börsengängen (IPO - initial public offering) in Europa in diesem Jahr noch ausweiten. Bisher steht nach Daten von Bloomberg nahezu ein Emissionsvolumen von 17 Milliarden US-Dollar (15,2 Mrd Euro) zu Buche, rund 43 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum.

Die Zeichnungsfrist für die Springer Nature-Papiere läuft voraussichtlich bis zum 1. Oktober (Dienstag). Am 4. Oktober sollen die Aktien dann erstmals gehandelt werden. Aus einer Kapitalerhöhung sollen dem Unternehmen 200 Millionen Euro zufließen, womit es Schulden abbauen will. Der Finanzinvestor BC Partners will darüber hinaus seinen Anteil von zuletzt 47 Prozent beim Börsengang reduzieren und knapp 17,9 Millionen Papiere verkaufen. Der Mehrheitseigentümer, der Holtzbrinck-Verlag, wird demnach keine Aktien abgeben. Nach dem Börsengang soll der Streubesitz bei bis zu 13,5 Prozent liegen./men/stk