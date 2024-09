FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 30.09.2024 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS SAGE GROUP PRICE TARGET TO 970 (985) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS SMITHS GROUP TO 'EQUAL WEIGHT' (OW) - PRICE TARGET 1825 (1845) PENCE - BERENBERG RAISES AB DYNAMICS PRICE TARGET TO 2650 (2620) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES CRANSWICK PRICE TARGET TO 5674 (5312) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS JOHNSON MATTHEY TARGET TO 2300 (2400) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS SPECTRIS PRICE TARGET TO 2880 (3530) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS WPP PRICE TARGET TO 926 (950) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS ASTON MARTIN PRICE TARGET TO 370 (392) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES CERES POWER PRICE TARGET TO 261 (243) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS ENERGEAN TO 'HOLD' - PRICE TARGET 1000 PENCE - JEFFERIES RAISES LONDON STOCK EXCHANGE PRICE TARGET TO 12500 (11500) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES RS GROUP PRICE TARGET TO 1000 (900) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS INTERMEDIATE CAPITAL GROUP TARGET TO 2535 (2623) P - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES LONDON STOCK EXCHANGE PRICE TARGET TO 11600 (10800) P - 'OVERWEIGHT' - ODDO BHF CUTS BURBERRY PRICE TARGET TO 660 PENCE - 'UNDERPERFORM' - RBC CUTS ADRIATIC METALS PRICE TARGET TO 300 (310) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES 3I GROUP PRICE TARGET TO 3425 (3250) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES RIO TINTO PRICE TARGET TO 5700 (5600) PENCE - 'SECTOR PERFORM'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

© 2024 AFX News