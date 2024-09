Die Aktie von Condor Energies fährt noch unter dem Radar vieler Investoren. Dabei ist das Energieunternehmen mit Aktivitäten in Zentralasien operativ auf Kurs. Die Analysten sind dementsprechend bullisch. Ihre Kursziele liegen weiter über dem aktuellen Aktienkurs.

Ausbau der Gasförderung in Usbekistan!

Schon das ganze Jahr läuft die Aktie von Condor Energies (1,12 Euro; CA20676A1084) weitgehend seitwärts. Dabei hat das kanadische Unternehmen nun die Aktivitäten in Zentralasien ausgebaut. Zum einen wurden in Usbekistan im ersten Quartal Gasfelder vom staatlichen Energiekonzern übernommen. Sie arbeiteten zuvor mit alter Sowjet-Technik und verloren jedes Jahr 20 bis 40 Prozent an Produktion. Dabei handelt es sich um produzierende Felder mit Gas und Kondensaten, die sich seit drei bis zehn Jahren im Betrieb befinden. Mit moderner westlicher Technik aus Kanada wird dieser Umstand nun sukzessive behoben. Laut CEO Don Streu hat Condor Energies seit der Übernahme der Gasfelder bereits den Produktionsrückgang gestoppt. Das machte sich auch in den Zahlen bemerkbar. Im ersten Quartal betrug der Nettogewinn bereits 2,7 Mio. US-Dollar - obwohl nur im März produziert wurde. Nun will das Unternehmen die Ausbeute weiter erhöhen. Dieses Geschäft soll kontinuierlich Cashflows liefern.

LNG-Projekte in Kasachstan: Gut für die Kasse und die Umwelt!

Noch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...