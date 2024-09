Die Allianz-Aktie verzeichnet derzeit eine bemerkenswerte Entwicklung an der Börse. Zum Wochenbeginn setzte das Wertpapier seinen Aufwärtstrend fort und erreichte zwischenzeitlich ein neues Mehrjahreshoch. Ein wesentlicher Treiber dieser positiven Dynamik ist das laufende Aktienrückkaufprogramm des Versicherungsriesen. Allein in der Woche vom 16. bis 20. September erwarb die Allianz über 152.000 eigene Aktien zurück, was das Vertrauen des Managements in die Geschäftsentwicklung unterstreicht.

Analysten-Prognosen und Dividendenaussichten

Experten prognostizieren für die Allianz-Aktie ein durchschnittliches Kursziel von 300,50 EUR. Zudem rechnen Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende von 14,90 EUR pro Aktie, was eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr darstellen würde. Diese positiven Aussichten spiegeln sich auch in der Kursentwicklung wider: Mit einem aktuellen Kurs von 295,80 EUR notiert die Aktie deutlich über ihrem 52-Wochen-Tief von 215,75 EUR und nähert sich ihrem 52-Wochen-Hoch von 297,30 EUR an.

