Performance One (PO1) hat seine neue Mental Health Super App harmony in den App Stores von Apple und Google veröffentlicht, und erweitert damit sein E-Health-Angebot über seine Tochtergesellschaft E-Health Evolutions GmbH. Die App bietet nicht nur psychologische Unterstützung, sondern auch Wohlbefinden, Prävention und Features wie einen Mental Health Check-up, Ernährungsinhalte und Meditationen. PO1 hat die App bereits im B2B-Markt eingeführt und befindet sich in Gesprächen mit Unternehmen, die die App für ihre Mitarbeiter nutzen möchten, während Verbraucher auf Abonnementpläne ab 29,99 Euro zugreifen können. Mit skalierbaren Inhalten und dem realistischen Ziel, 767.000 Nutzer zu erreichen, strebt die E-Health-Tochter bis 2027 einen Umsatz von 58 Mio. EUR und eine EBITDA-Marge von 25 % an. Trotz des Wachstumspotenzials spiegelt die aktuelle Marktbewertung von PO1 noch nicht den Wert der Tochtergesellschaft wider. Die Analysten von mwb research bestätigen daher ihr BUY-Rating und halten an einem Kursziel von EUR 14,20 fest. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/Performance%20One%20AG





