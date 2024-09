© Foto: Jens Kalaene/dpa



Am kommenden Freitag bahnt sich der zweitgrößte deutsche Börsengang des Jahres an. Die Anteile des Wissenschaftsverlages Springer Nature dürften am oberen Ende der Preisspanne in den Handel starten.Der Wissenschaftsverlag Springer Nature plant, bei seinem anstehenden Börsengang bis zu 620 Millionen Euro einzunehmen. Ein Großteil dieser Summe - knapp 420 Millionen Euro - soll durch den Verkauf von bis zu 17,9 Millionen Anteilen des Finanzinvestors BC Partners erzielt werden. Zudem will das Unternehmen über eine Kapitalerhöhung weitere 200 Millionen Euro einspielen, um Schulden abzubauen. Die angestrebte Marktkapitalisierung des Unternehmens liegt zwischen 4,2 und 4,7 Milliarden Euro. Die …