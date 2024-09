Wolfsburg - Kapitänin Alexandra Popp tritt aus der Fußball-Nationalelf zurück. "Nach langen, tränenreichen Überlegungen habe ich mich schweren Herzens dazu entschlossen, meine Nationalmannschaftskarriere zu beenden", sagte sie am Montag.



"Das Feuer, welches vor 18 Jahren in mir entfacht und von Jahr zu Jahr stärker wurde, ist nun fast ausgebrannt", fügte sie hinzu. "Mir war immer wichtig, diese einschneidende Entscheidung selbst zu treffen, ich alleine aus meinem Inneren. Weder mein Körper, der eine tickende Zeitbombe ist, noch eine andere Person sollten mir zuvorkommen."



Popp erzielte in 144 Spielen für die DFB-Auswahl 67 Tore. Ihren größten Erfolg konnte sie mit dem Olympiasieg 2016 in Rio feiern. Seit fünf Jahren führte sie die Nationalelf als Kapitänin aufs Feld.

