Der Minitower4car ist ein Gerät, das den Strom aus den Akkus des Elektroautos für das Hausnetz bereitstellt. So kann man ohne stationären PV-Speicher Solarstrom tagsüber im E-Auto speichern und nachts nutzen. Die Schweizer Firma Soleis AG aus Solothurn bietet mit dem Minitower4car eine "Vehicle-To-Home-Lösung" an, mit der man Strom aus Elektroautos netzkonform in das Hausnetz einspeisen kann. Voraussetzung ist entweder eine 230-V-Steckdose am Fahrzeug, die in manchen Modellen verbaut sind, um unterwegs ...

