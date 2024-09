Pressemitteilung der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG:

DEMIRE erreicht Prognose 2023 für Mieterträge und FFO, erfolgreiche Anleiherefinanzierung wird in den nächsten Wochen umgesetzt

- Prognose für 2023 erreicht: EUR 78,5 Mio. Mieteinnahmen und EUR 36,7 Mio. FFO I

- Halbjahresergebnis 2024 im Rahmen der Erwartungen: Mieteinnahmen von EUR 35,5 Mio. (-13,1%) und FFO I von EUR 15,5 Mio. (-19,7%) im Vergleich zum Vorjahr.

- Einigung mit Anleihegläubigern zur Verlängerung der Anleihe 19/24 bis Ende 2027 erzielt; Abschluss der Umsetzung in den kommenden Wochen erwartet.

Die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (ISIN: DE000A0XFSF0) hat das Geschäftsjahr 2023 trotz weiterhin schwieriger wirtschaftlicher Rahmenbedingungen mit einem soliden Ergebnis abschließen können. Mit dem Ergebnis wurde ebenso die veröffentlichte Prognose getroffen. Auch das erste Halbjahr 2024 verlief operativ erfolgreich, wenngleich die Ergebnisse in absoluten Zahlen aufgrund der verkleinerten Portfoliobasis erwartungsgemäß nicht an den Vergleichszeitraum anknüpfen können. Neben der erfolgreichen operativen Arbeit konnte durch das Wahrnehmen selektiver Verkaufsopportunitäten ein Liquiditätspolster aufgebaut werden. Dieses bildete den Grundstein für die Einigung zur Refinanzierung unserer ausstehenden Anleihe (ISIN: DE000A2YPAK1). Im September 2024 konnte die formale Zustimmung der Anleihegläubiger zu den angepassten Konditionen der Anleihe erreicht werden. Diese sieht unter anderem eine Verlängerung der Laufzeit bis Ende 2027 vor. "Diese Einigung versetzt die DEMIRE in die Lage, auf einer stabilen Basis weiter operativ erfolgreich wirtschaften zu können", so Frank Nickel, CEO der DEMIRE. "Der Restrukturierungsprozess befindet sich aktuell in Umsetzung und wird voraussichtlich in den nächsten Wochen abgeschlossen werden."

Mieteinnahmen und FFO 2023 innerhalb der Prognosespanne

Trotz einer verkleinerten Portfoliobasis wurden im Geschäftsjahr 2023 EUR 78,5 Mio. Mieteinnahmen

