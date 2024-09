© Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Matthias Schrader



Die BYD-Aktie legt am Montag zu - trotz des Rückrufs von fast 97.000 Elektrofahrzeugen und eines Berichts über den Einbruch der in Europa verkauften Elektroautos aus chinesischer Produktion.BYD hat die chinesische Regulierungsbehörde darüber informiert, dass es fast 97.000 Elektrofahrzeuge wegen eines Herstellungsfehlers an einer Lenkungseinheit zurückruft, der zu Brandgefahr führen könnte, teilte die Marktregulierungsbehörde am Sonntag mit. Der chinesische Autohersteller ruft demnach Dolphin- und Yuan-Plus-Elektrofahrzeuge zurück, die zwischen November 2022 und Dezember 2023 in China hergestellt wurden. Das Unternehmen werde seine Händler bitten, eine physische Reparatur in den …