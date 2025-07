© Foto: Markus Lenhardt - dpa

Erst CATL, dann BYD, jetzt Mercedes. Immer mehr E-Autos werden in Zukunft so schnell laden können wie Verbrenner tanken. Das markiert einen Paradigmenwechsel und das letzte Argument für den Verbrenner fällt damit weg.Mit dem GT XX zeigt Mercedes-AMG, was künftig möglich ist: In nur fünf Minuten Strom für 400 Kilometer laden - das ist kein Werbeversprechen, sondern das konkrete Ziel für das ab 2026 verfügbare Serienmodell. Damit fällt eines der letzten großen Argumente gegen Elektroautos: die lange Ladezeit. AMG will den Ladevorgang so schnell und einfach machen wie das Tanken - ein echter Paradigmenwechsel. Herzstück dieser Revolution ist ein neues Schnellladesystem mit 800-Volt-Technik. …