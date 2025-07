Mercedes-Benz Group AG - Gewinn bricht ein!

Werbung







Schon seit längerem ist bekannt, dass der schwäbische Autohersteller Mercedes-Benz unter schleppenden Verkäufen und hohen US-Zöllen zu kämpfen hat. Nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen zeigt sich das genaue Ausmaß für den Konzern. Im ersten Halbjahr ist der Nettogewinn von rund 6,1 auf rund 2,7 Milliarden Euro eingebrochen. Dies stellt einen Nettogewinnrückgang von rund Minus 56 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum dar. Beim Umsatz muss Mercedes-Benz einen Rückgang um fast neun Prozent auf rund 66,4 Milliarden Euro verzeichnen. Nicht nur die zurückgehenden Verkäufe und die auferlegten Einfuhrgebühren von US-Präsident Donald Trump machen dem Konzern zu schaffen, auch zusätzliche Sondereffekte in Höhe von rund 715 Millionen Euro belasten das Unternehmen. Zu den Sondereffekten gehören Abfindungen im Rahmen des Sparprogramms "Next Level Performance" sowie der Verkauf eines Werks in Argentinien. Eine positive Nachricht ist, dass der Barmittelzufluss im Industriegeschäft von rund 3,9 auf rund 4,2 Milliarden Euro angestiegen ist. Der Konzern rechnet nun mit einem merklich schrumpfenden Gesamtjahresumsatz und -absatz für 2025. Im Vorjahr lag die bereinigte Umsatzrendite der Pkw-Sparte noch bei 8,1 Prozent, diese soll nun nur noch bei vier bis sechs Prozent liegen. Bei den Vans lag im Vorjahr die Gewinnspanne bei rund 15 Prozent, welche für dieses Jahr auf acht bis zehn Prozent prognostiziert wird. Trotz der belastenden Zahlen muss festgehalten werden, dass sich Mercedes-Benz im Vergleich zu ihren Konkurrenten verhältnismäßig gut schlägt beim operativen Umsatz.









