Kastellaun (ots) -Fehlende Expertise und mangelnde Zeit: Nicht wenige Menschen kämpfen mit der Herausforderung, neben einem vollen Alltag ein stabiles Zusatzeinkommen aufzubauen - als passende Lösung hierfür tut sich vor allem das Selfpublishing-Modell Amazon KDP immer mehr hervor. Doch wie lukrativ ist das Geschäftsmodell wirklich und inwieweit eignet es sich auch für Anfänger?Viele Menschen träumen von einem unabhängigen Einkommen, das ihnen finanzielle Freiheit und Flexibilität ermöglicht. Im ersten Schritt wollen sie sich dabei zunächst einen lukrativen Nebenverdienst aufbauen, ohne ihren Alltag zu stark zu belasten. Um genau das zu erreichen, greifen immer mehr von ihnen auf Amazon Kindle Direct Publishing zurück: Das Selfpublishing-Modell richtet sich dabei nicht nur an erfahrene Autoren, sondern bietet dank überschaubarer Vorgaben auch Neulingen eine Plattform, um von E-Books bis hin zu Taschenbüchern die unterschiedlichsten Werke selbstständig zu veröffentlichen und zu vertreiben. "Die Einstiegshürden sind dabei sogar so niedrig, dass über Amazon KDP sogar Menschen erfolgreich werden können, die nicht selbst schreiben wollen", verrät Cedric Mattig, Geschäftsführer der NiCe Publishing Consulting GmbH."Das Beste dabei ist: Durch die hohe Reichweite von Amazon erreicht man auch ohne ausgeprägtes Marketing-Know-how oder übermäßige Bekanntheit Millionen von kaufkräftigen Menschen - hohe Verkaufszahlen bei verhältnismäßig geringem Aufwand sind damit für jeden möglich", fügt er hinzu. Cedric Mattig spricht dabei aus Erfahrung: Bereits mit 16 Jahren begann er, seine berufliche Laufbahn in verschiedenen Jobs zu finanzieren, doch er fand keinen Weg, der ihm wirklich Perspektiven bot. Auf der Suche nach einer Lösung stieß er schließlich auf Amazon KDP: Zwar brachten seine ersten Versuche im Selfpublishing keinen Erfolg, doch Cedric Mattig blieb hartnäckig und konnte nach 18 Monaten bereits monatliche Umsätze von 10.000 Euro erzielen. Welche Grundlagen und Strategien hierfür entscheidend waren und wie selbst Anfänger mit Amazon KDP erfolgreich werden, erfahren Sie hier.KI-Tools als Gamechanger: Wie Bücher selbst ohne Vorerfahrung und übermäßigen Aufwand in Rekordzeit entstehen"Wer ohne Vorerfahrung als Autor und mit geringstmöglichem Aufwand erfolgreich sein will, muss sich moderne Technologien zunutze machen: Als hierfür unverzichtbares Werkzeug hat sich künstliche Intelligenz längst etabliert", betont Cedric Mattig. Tatsächlich haben sich Modelle wie ChatGPT und andere KI-basierte Tools als wertvolle Helfer im Selfpublishing erwiesen. Sie unterstützen nicht nur bei der Texterstellung, sondern auch bei der Entwicklung passender Titel und sogar beim Design von Buchcovern. Insbesondere für Menschen ohne tiefergehende Schreib- oder Designkenntnisse bietet die Integration von KI somit die Möglichkeit, professionell anmutende Bücher zu erstellen.So lassen sich mit minimalem Aufwand markante Alleinstellungsmerkmale definieren, die das eigene Buch von der Konkurrenz abheben. Doch trotz dieser Vorteile sollte die Nutzung von KI stets mit Vorsicht erfolgen: Eine sorgfältige Überprüfung der Inhalte bleibt unerlässlich - insbesondere bei Fach- und Kinderbüchern, wo besondere Sorgfalt gefragt ist. "Wer KI sinnvoll einsetzt, kann den gesamten Publikationsprozess erheblich beschleunigen - man sollte aber immer sicherstellen, dass die Qualität des Endprodukts stimmt", erläutert Cedric Mattig hierzu.Amazon übernimmt viele essenzielle Aufgaben - und sorgt so für maximale Planbarkeit und Sicherheit"Ergänzend hierzu nimmt auch Amazon Selfpublishern viele der mühsamen Aufgaben ab, die normalerweise mit einer Buchveröffentlichung verbunden sind", verrät Cedric Mattig. Das macht die Plattform besonders für Anfänger attraktiv, da Amazon essenzielle Aufgaben wie die Kaufabwicklung, den Druck und den Versand vollständig übernimmt. Autoren müssen sich lediglich um das Hochladen der Buchdateien kümmern - alles Weitere wird von Amazon automatisch gesteuert.Diese Unterstützung bietet eine enorme Planbarkeit und Sicherheit - speziell durch das "Print-on-Demand"-Modell, bei dem Bücher erst nach Bestellung gedruckt werden. Schließlich entfallen dadurch jegliche Lagerkosten und das finanzielle Risiko bleibt gering. So eignet sich Amazon KDP außerdem hervorragend dafür, sich zunächst schrittweise ein nebenberufliches Business aufzubauen, ohne das reguläre Einkommen direkt aufgeben zu müssen. "Diesen Weg muss übrigens niemand alleine gehen: Mit unseren bewährten Strategien unterstützen wir jeden dabei, schnell Fuß zu fassen und zuverlässig ein nachhaltiges Geschäft zu etablieren", so Cedric Mattig abschließend.Sie wollen sich ein zweites finanzielles Standbein aufbauen und dabei von bewährten Strategien profitieren? 