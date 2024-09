Die Unilever-Aktie zeigte sich in den letzten Handelstagen volatil, mit leichten Verlusten im Londoner Handel. Trotz kurzfristiger Schwankungen bleibt das langfristige Potenzial des Unternehmens interessant, insbesondere durch innovative Projekte im Bereich der Energieeffizienz. Ein bemerkenswertes Beispiel dafür ist die Umwandlung eines Tiefkühllagers in Heppenheim in einen riesigen Energiespeicher. Diese Initiative, in Zusammenarbeit mit dem Energieberatungsunternehmen Energeering, nutzt die Temperaturtoleranzen von Speiseeis, um Stromlasten zu reduzieren und erneuerbare Energien effizienter zu nutzen.

Finanzielle Perspektiven und Dividendenaussichten

Für das laufende Jahr prognostizieren Experten eine Dividende von 1,78 EUR pro Aktie, was eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr darstellt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 47,34 GBP. Mit Blick auf die Zukunft wird für das Geschäftsjahr 2024 ein Gewinn von 2,90 EUR je Aktie erwartet. Diese Prognosen unterstreichen das Vertrauen in die finanzielle Stabilität und das Wachstumspotenzial von Unilever, trotz aktueller Marktschwankungen.

