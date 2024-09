Es wäre der Deal des Jahrzehnts und einer, der die Welt der Halbleiter massiv verändern würde: Qualcomm soll Interesse an Intel haben. Eine Übernahme erscheint sinnvoll - doch ist sie auch machbar?Gut 90 Milliarden Dollar - zu diesem Preis wäre Qualcomm-Chef Christiano Amon bereit, den angeschlagenen Halbleiter-Riesen Intel zu übernehmen. So meldeten es US-Medien am vergangenen Freitag und lösten damit - für Intels Verhältnisse - eine kleine Kursrally bei der Aktie aus. Das Papier beendete den Tag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...