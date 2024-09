Tisdale Clean Energy Corp. gibt bekannt, dass es von der Canadian Securities Exchange die Genehmigung für die geplante Namensänderung in "Terra Clean Energy Corp." erhalten hat. Mit Öffnung der Märkte am 3. Oktober 2024 wird das Unternehmen den Handel unter dem neuen Namen aufnehmen. Die Kapitalstruktur und das Börsensymbol bleiben unverändert.



Tisdale Clean Energy ist ein in Kanada ansässiges Uranexplorations- und -erschließungsunternehmen. Das Unternehmen entwickelt derzeit das Uranprojekt South Falcon East im Athabasca Basin in Saskatchewan, Kanada.



