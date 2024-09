EQS-News: Francotyp-Postalia Holding AG / Schlagwort(e): Verkauf/Prognoseänderung

Francotyp-Postalia Holding AG: Fokussierung des Transformationsprozesses durch Verkauf der freesort GmbH



30.09.2024 / 16:32 CET/CEST

Francotyp-Postalia Holding AG: Fokussierung des Transformationsprozesses durch Verkauf der freesort GmbH Berlin, 30. September 2024 - Die Francotyp-Postalia Holding AG (FP) hat am heutigen Tage einen Anteilskaufvertrag mit einem österreichischen Investor über die Veräußerung sämtlicher Geschäftsanteile an der freesort GmbH geschlossen. Die freesort GmbH, die das Segment Mail Services bildet, bietet die Frankierung und Konsolidierung von Ausgangspost für Geschäftskunden an. Im Geschäftsjahr 2023 erzielte die freesort GmbH einen Umsatz von 66,8 Mio. Euro und ein Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von 2,1 Mio. Euro (Segment-Zahlen sind auf Basis der lokalen Rechnungslegungsvorschriften aufgestellt). Mit dem Verkauf der freesort GmbH fokussiert sich der FP-Konzern auf die Geschäftsbereiche Mailing & Shipping Solutions sowie Digital Business Solutions mit dem Ziel, die Transformation des FP Konzerns weiter voranzutreiben. Daher hat die Francotyp-Postalia Holding AG ihre Prognose für das Geschäftsjahr 2024 angepasst. Unter Berücksichtigung der Darstellung des Geschäftsbereichs als aufgegebener Geschäftsbereich ist der Beitrag der freesort GmbH zum Konzernumsatz und EBITDA für das Geschäftsjahr 2024 zu eliminieren. Für das Geschäftsjahr 2024 wird nunmehr ein Umsatz erwartet, der bis zu 32 % unter dem berichteten Vorjahresumsatz von 241,8 Mio. Euro bzw. bis zu 7 % unter dem adjustierten Vorjahresumsatz von 175,6 Mio. Euro liegen wird. In Bezug auf das EBITDA wird erwartet, dass es bis zu 26 % unter dem berichteten EBITDA des Vorjahres von 31,0 Mio. Euro bzw. bis zu 17 % unter dem adjustierten EBITDA des Vorjahres von 27,6 Mio. Euro liegen wird. Zuvor war ein Umsatzrückgang von bis zu 6 % und ein EBITDA-Rückgang von bis zu 12 % auf Basis der berichteten Kennzahlen erwartet worden. Vorstand und Aufsichtsrat danken allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der freesort, die in den vergangenen Jahren unter herausfordernden Marktbedingungen hervorragende Arbeit geleistet haben. Besonderer Dank gilt dem Geschäftsführer Lars Tisken, der mit seiner hervorragenden Expertise und Führung den Geschäftsbereich erfolgreich und profitabel positioniert hat. Für Investor Relations und Presseanfragen wenden Sie sich bitte an: Dr. Monika Plum

Head of Strategy & Investor Relations

Tel.: +49 (0)30 220 660 410

E-Mail: ir@francotyp.com Über Francotyp-Postalia: Die börsennotierte Francotyp-Postalia Holding AG mit Sitz in Berlin ist die Holdinggesellschaft der weltweit tätigen FP-Gruppe (FP). FP ist ein Experte für Lösungen, die das Büro- und Arbeitsleben einfacher und effizienter machen. FP hat die folgenden Geschäftsbereiche: Mailing & Shipping Solutions sowie Digital Business Solutions. Im Geschäftsbereich Mailing & Shipping Solutions ist FP der weltweit drittgrößte Anbieter von Mailingsystemen und Marktführer in Deutschland, Österreich, Skandinavien und Italien. FP ist in 15 Ländern mit eigenen Tochtergesellschaften und in vielen weiteren Ländern mit einem Händlernetz vertreten. Im Geschäftsbereich Digital Business Solutions verbessert FP die Geschäftsprozesse seiner Kunden mit Lösungen für Dokumenten-Workflow-Management, Business Process Management & Automation sowie Versandmanagement & Logistik. Im Jahr 2023 erwirtschaftete FP einen Umsatz von mehr als 240 Mio. Euro.



30.09.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

