EQS-News: Francotyp-Postalia Holding AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung

Francotyp-Postalia Hauptversammlung zum Geschäftsjahr 2024



25.06.2025 / 11:17 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Berlin, 25. Juni 2025 - Die Francotyp-Postalia Holding AG (ISIN DE000FPH9000) hat am 24. Juni 2025 in Berlin ihre ordentliche Hauptversammlung abgehalten. Wie im vergangenen Jahr fand die Veranstaltung in Präsenzform statt. Der Anteil der vertretenen Stimmen auf der Hauptversammlung über das Geschäftsjahr 2024 betrug 76,1 % des Grundkapitals. Auf der Hauptversammlung berichtete der Vorstand Friederich Conzen über das abgelaufene Geschäftsjahr und gab einen Ausblick auf die Pläne für die Zukunft. Im Anschluss an die Rede des Vorstands beantworteten Vorstand und Aufsichtsrat alle Fragen der Aktionäre und Aktionärsvereinigungen. Bei den Neuwahlen zum Aufsichtsrat wurden Dr. Dirk Markus, Dr. Martin Schoefer und Dr. Frank Hübner-von Wittich für die neue Amtszeit bis zur Hauptversammlung 2030 gewählt. Die Beschlussfassung zu den Voraussetzungen für das geplante Delisting (Tagesordnungspunkt 8) fand die erforderliche Mehrheit. Informationen zur Hauptversammlung inklusive der vollständigen Abstimmungsergebnisse sind verfügbar unter https://www.fp-francotyp.com/hauptversammlung Disclaimer Aussagen in dieser Mitteilung, die sich auf die zukünftige Entwicklung und die Prognosen des Konzerns beziehen, beruhen auf unserer sorgfältigen Einschätzung zukünftiger Ereignisse. Darüberhinausgehende negative gesamtwirtschaftliche Entwicklungen können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2025 von den prognostizierten Zahlen abweichen. Für Investor Relations Presseanfragen wenden Sie sich bitte an: Dr. Monika Plum

Tel.: +49 (0)30 220 660 410

E-Mail: ir@francotyp.com Über Francotyp-Postalia: Die börsennotierte Francotyp-Postalia Holding AG mit Sitz in Berlin ist die Holdinggesellschaft der weltweit tätigen FP-Gruppe (FP). FP ist ein Experte für Lösungen, die das Büro- und Arbeitsleben einfacher und effizienter machen. FP hat zwei Geschäftsbereiche: Im Geschäftsbereich Mailing & Shipping Solutions ist FP der weltweit drittgrößte Anbieter von Mailingsystemen und Marktführer in Deutschland, Österreich, Skandinavien und Italien. Im Geschäftsbereich Digital Business Solutions verbessert FP die Geschäftsprozesse seiner Kunden mit Lösungen für Dokumenten-Workflow-Management, Business Process Management & Automation sowie Versandmanagement & Logistik. FP ist in 15 Ländern mit eigenen Tochtergesellschaften und in vielen weiteren Ländern über ein Händlernetz vertreten. Der Geschäftsbereich Mail Services wurde 2024 veräußert. Im Geschäftsjahr 2024 erwirtschaftete FP einen Umsatz von rund 170 Mio. Euro.

Kontakt:

Francotyp-Postalia Holding AG

Investor Relations

Telefon: +49 (0)30 220 660 410

Telefax: +49 (0)30 220 660 425

E-Mail: ir@francotyp.com



25.06.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com