EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Francotyp-Postalia Holding AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Francotyp-Postalia Holding AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 28.08.2025
Ort: https://www.fp-francotyp.com/reporting-centre/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 28.08.2025
Ort: https://www.fp-francotyp.com/en/reporting-centre/
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Francotyp-Postalia Holding AG
|Prenzlauer Promenade 28
|13089 Berlin
|Deutschland
|Internet:
|www.fp-francotyp.com
