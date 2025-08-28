EQS-News: Francotyp-Postalia Holding AG / Schlagwort(e): Delisting

Delisting der Aktien von Francotyp-Postalia Holding AG - Einstellung des Handels erfolgt zum Ablauf des 28.08.2025 Berlin, 28. August 2025 Die Geschäftsführung der Frankfurter Wertpapierbörse hat dem Antrag der Francotyp-Postalia Holding AG (ISIN DE000FPH9000) auf Widerruf der Zulassung der Aktien der Gesellschaft zum Handel im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse entsprochen. Die Einstellung des Handels erfolgt mit Ablauf des 28. August 2025, so dass die Aktie der Francotyp-Postalia Holding AG ab dem 29. August 2025 nicht mehr im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt wird. Francotyp-Postalia Holding AG wird zudem unverzüglich gegenüber den Regionalbörsen Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München und Stuttgart sowie der Handelsplattformen Tradegate Exchange und gettex anregen, die Einbeziehung in den Handel im Freiverkehr ebenfalls zu beenden. Der Widerruf der Börsenzulassung (Delisting) erfolgt im Zuge des am 9. Juli 2025 veröffentlichten Delisting-Rückerwerbsangebots, dessen Annahmefrist am 28. August 2025 endet.

Disclaimer Aussagen in dieser Mitteilung, die sich auf die zukünftige Entwicklung und die Prognosen des Konzerns beziehen, beruhen auf unserer sorgfältigen Einschätzung zukünftiger Ereignisse. Darüberhinausgehende negative gesamtwirtschaftliche Entwicklungen können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2025 von den prognostizierten Zahlen abweichen. Für Investor Relations Presseanfragen wenden Sie sich bitte an: Dr. Monika Plum

Tel.: +49 (0)30 220 660 410

E-Mail: ir@francotyp.com Über Francotyp-Postalia: Francotyp-Postalia Holding AG mit Sitz in Berlin ist die Holdinggesellschaft der weltweit tätigen FP-Gruppe (FP). FP ist ein Experte für Lösungen, die das Büro- und Arbeitsleben einfacher und effizienter machen. FP hat zwei Geschäftsbereiche: Im Geschäftsbereich Mailing & Shipping Solutions ist FP der weltweit drittgrößte Anbieter von Mailingsystemen und Marktführer in Deutschland, Österreich, Skandinavien und Italien. Im Geschäftsbereich Digital Business Solutions verbessert FP die Geschäftsprozesse seiner Kunden mit Lösungen für Dokumenten-Workflow-Management, Business Process Management & Automation sowie Versandmanagement & Logistik. FP ist in 15 Ländern mit eigenen Tochtergesellschaften und in vielen weiteren Ländern über ein Händlernetz vertreten. Im Geschäftsjahr 2024 erwirtschaftete FP einen Umsatz von rund 170 Mio. Euro.





