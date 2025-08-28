The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 28.08.2025.
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 28.08.2025
.
ISIN Name
AU000000DHG9 DOMAIN HLDGS AUSTR. LTD
AU0000009771 URW (STAPL.SHS CDI)EO-,05
CA07309M1041 BAYRIDGE RES CORP.
CA71401N1050 PERK LABS INC. O.N.
CA8525403017 STAGEZERO LIFE SCIENC.
CA86846F2026 SUPERNOVA METALS CORP.
DE000FPH9000 FRANCOTYP-POSTALIA HLDG
US3843135084 GRAFTECH INTL. LTD DL-,01
US9314271084 WALGREENS BOOTS AL.DL-,01
XS2472334312 LEVERAGE SHARES 3AMZN ETP
