Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Le 27 août/August 2025) - The common shares of Perk Labs Inc. will be delisted from the CSE at market close today, August 27, 2025.
Perk Labs Inc. is currently suspended. See Bulletin 2024-0705.
_________________________________
Les actions ordinaires de Perk Labs Inc. seront retirées de la cote de la CSE à la clôture des marchés aujourd'hui, le 27 août 2025.
Perk Labs Inc. est actuellement suspendue. Voir le Bulletin 2024-0705.
|Date:
|Market Close/Clôture du marchés le 27 août/August 2025
|Symbol(s)/Symbole(s):
|PERK
If you have any questions or require further information, please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com.
Pour toute question, pour obtenir de l'information supplémentaire veuillez communiquer avec le service des inscriptions au 416 367-7340 ou par courriel à l'adresse: Listings@thecse.com.
SOURCE: Canadian Securities Exchange (CSE)