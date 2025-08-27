Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Le 27 août/August 2025) - The common shares of Perk Labs Inc. will be delisted from the CSE at market close today, August 27, 2025.

Perk Labs Inc. is currently suspended. See Bulletin 2024-0705.

_________________________________

Les actions ordinaires de Perk Labs Inc. seront retirées de la cote de la CSE à la clôture des marchés aujourd'hui, le 27 août 2025.

Perk Labs Inc. est actuellement suspendue. Voir le Bulletin 2024-0705.

Date: Market Close/Clôture du marchés le 27 août/August 2025 Symbol(s)/Symbole(s): PERK

SOURCE: Canadian Securities Exchange (CSE)