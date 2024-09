Die jüngste Stärke des Pfund Sterling beruhte zum Teil auf dem Narrativ, dass keine Nachrichten gute Nachrichten seien, da die ruhigen Kalender es den Märkten erlaubten, nach Wetten auf eine Lockerung zu suchen, während die Bank of England fröhlich in der Gruppe der relativ hawkischen Ausreißer blieb, so Francesco Pesole, Devisenstratege bei ING. Etwas ...

Den vollständigen Artikel lesen ...