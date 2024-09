Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Inflation ist in Deutschland im September noch etwas stärker zurückgegangen als ohnehin erwartet, so die Analysten der Nord LB.Mit einer Jahresrate von 1,6% Y/Y (HVPI: 1,8% Y/Y) würden sich die deutschen Verbraucherpreise in den allgemeinen Abwärtstrend der meisten Staaten im Euroraum einreihen. Nochmals deutlich niedrigere Kraftstoff- und Energiepreise und in der Summe rückläufige Warenpreise hätten hierzu beigetragen. Hierin spiegele sich auch die schwache globale Konjunkturdynamik wider. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...