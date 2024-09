Personalie bei der All for One Group: Das IT-Unternehmen aus Filderstadt meldet einen Wechsel an der Konzernspitze. Konzern-Gründer und Co-CEO Lars Landwehrkamp wird aus dem Unternehmen planmäßig ausscheiden. Zukünftig gibt es damit keine Deoppelspitze mehr. "Co-CEO Michael Zitz ist ab 1. Oktober 2024 alleiniger CEO", so die All for ...

