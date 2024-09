Die Francotyp-Postalia Holding AG hat einen bedeutenden Schritt in ihrem Transformationsprozess vollzogen. Am 30. September 2024 wurde ein Anteilskaufvertrag mit einem österreichischen Investor über die Veräußerung sämtlicher Geschäftsanteile an der freesort GmbH unterzeichnet. Diese Tochtergesellschaft, die im Geschäftsjahr 2023 einen Umsatz von 66,8 Mio. Euro erwirtschaftete, bildete bisher das Segment Mail Services des Konzerns.

Anpassung der Geschäftsprognose für 2024

Infolge dieser strategischen Entscheidung hat das Unternehmen seine Prognose für das laufende Geschäftsjahr angepasst. Es wird nun ein Umsatzrückgang von bis zu 32% gegenüber dem Vorjahr erwartet, während das EBITDA voraussichtlich bis zu 26% unter dem Vorjahreswert liegen wird. Diese Anpassung spiegelt den Wegfall des Beitrags der freesort GmbH wider und unterstreicht die Fokussierung des Konzerns auf die Kernbereiche Mailing & Shipping Solutions sowie Digital Business Solutions.

