Volkswagen hat zum zweiten Mal in diesem Jahr seine Prognosen nach unten korrigiert. Die schwindende Nachfrage droht die Rentabilität des Konzerns erheblich zu beeinträchtigen. Das Unternehmen senkte sein Ziel für die operative Marge auf 5,6 Prozent. Bereits im Juli wurde die Prognose auf 7 Prozent reduziert, damals mit Verweis auf die zu erwartenden Kosten für die Schließung eines Audi-Werks in Belgien. Der Netto-Cashflow in der Automobilsparte wird nun voraussichtlich weniger als halb so hoch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...