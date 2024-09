Karlskoga, Schweden (ots/PRNewswire) -Cell Impact baut seine Kapazitäten und Fähigkeiten weiter aus. Heute unterzeichnete das Unternehmen einen Kooperationsvertrag mit der schweizerischen Andritz Soutec AG über eine Maschine zum Galvo-Schweißen von bipolaren Strömungsplatten. Die Vereinbarung trägt dazu bei, die nachfolgenden Prozesse im Produktionsablauf von Cell Impact zu rationalisieren und die Bedingungen für die Lieferung von Strömungsplatten in großem Maßstab zu optimieren.Andritz Soutec AG wird im Rahmen dieser Zusammenarbeit Soucell, eine Galvo-Schweißmaschine, entwickeln, die das Phase-II-Programm von Cell Impact durch eine Erhöhung der Produktionskapazität und ein stärkeres Produktionsangebot stärken wird."Wir freuen uns, gemeinsam mit Cell Impact einen Beitrag zum Übergang zu einem nachhaltigeren Energiesystem leisten zu können. Für uns ist diese Zusammenarbeit sehr interessant, da Cell Impact hervorragende Bedingungen für die Herstellung von Produkten in einem einzigartig großen Maßstab bietet", sagt Daniel Wenk, VP Business Development bei Andritz Soutec.Das Produkt Soucell bietet die Möglichkeit, eine bipolare Platte pro Sekunde - 1 Hz - zu schweißen, was der von Cell Impact Forming gebotenen Leistung entspricht.Das Projekt beginnt im ersten Quartal 2025 und es ist geplant, in der zweiten Hälfte des Jahres 2026 eine Soucell bei Cell Impact für die Großserienproduktion in Karlskoga zu installieren. Da die Nachfrage nach Strömungsplatten steigt, wird sich auch der Umfang der Zusammenarbeit erweitern."Dies ist ein weiteres Beispiel dafür, wie wir uns auf eine groß angelegte Produktion vorbereiten. Die Grundlage dafür ist unsere einzigartige und patentierte Formgebungstechnologie, das Cell Impact Forming. Während wir unsere Produktionslinien um neue Prozessschritte erweitern, automatisieren wir die Fertigung, um die Produktionskosten zu senken", sagt Daniel Vallin, Interim-CEO von Cell Impact.Für weitere Informationen wenden Sie sich an: Daniel VallinCEO und IR-Kontakt, Cell Impact AB (publ.+46730686620, oder daniel.vallin@cellimpact.comDaniel WenkVP Business Development, Andritz Soutec AG+41 79 636 04 47 oder daniel.wenk@andritz.comÜber Cell Impact Cell Impact AB (publ) ist ein globaler Anbieter von fortschrittlichen Strömungsplatten für Brennstoffzellen- und Elektrolyseur-Hersteller. Das Unternehmen hat mit Cell Impact Forming eine einzigartige Methode zur Umformung bei hoher Geschwindigkeit entwickelt und patentiert, die im Vergleich zu herkömmlichen formgebenden Verfahren deutlich skalierbarer und kosteneffizienter ist. Cell Impact Forming ist eine umweltfreundliche Formgebungstechnologie, die kein Wasser und nur sehr wenig Strom verbraucht. Die Cell Impact-Aktie ist an der Nasdaq First North Growth Market und FNCA Sweden notiert. AB ist der Certified Advisor (CA) des Unternehmens.Über die ANDRITZ GROUP Der internationale Technologie-Konzern ANDRITZ bietet ein breites Portfolio an innovativen Anlagen, Ausrüstungen, Systemen, Dienstleistungen und digitalen Lösungen für eine Vielzahl von Industrien und Endmärkten. Nachhaltigkeit ist ein integraler Bestandteil der Geschäftsstrategie und der Unternehmenskultur des Unternehmens. Mit seinem umfangreichen Portfolio an nachhaltigen Produkten und Lösungen will ANDRITZ den größtmöglichen Beitrag zu einer nachhaltigen Zukunft leisten und seinen Kunden helfen, ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. ANDRITZ ist in allen vier Geschäftsbereichen - Zellstoff und Papier, Metalle, Wasserkraft sowie Umwelt und Energie - einer der Weltmarktführer. Technologieführerschaft und globale Präsenz sind die Eckpfeiler der auf langfristiges, rentables Wachstum ausgerichteten Strategie der Gruppe. Die börsennotierte Gruppe beschäftigt rund 30.000 Mitarbeiter*innen und verfügt über 280 Standorte in mehr als 80 Ländern.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2518999/Soucell.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/cell-impact-erweitert-seine-produktionskapazitaten-durch-eine-vereinbarung-mit-andritz-soutec-ag-302262950.htmlOriginal-Content von: Cell Impact AB, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100091735/100923744