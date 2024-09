Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Le 30 septembre/September 2024) - XS Financial Inc. ("XS") has announced the closing of its agreement (the "Transaction") to be taken private by Mavik Capital Management ("Mavik"). The Transaction establishes XS as a private company.

The subordinate voting shares of XS Financial Inc. will be delisted from the CSE at market close today, September 30, 2024.

For further information please see the issuer's news release.

_________________________________

XS Financial Inc. (« XS ») a annoncé la clôture de son accord (la « Transaction ») qui sera privatisée par Mavik Capital Management (« Mavik »). La Transaction fait de XS une société privée.

Les actions à droit de vote subalterne de XS Financial Inc. seront radiées du CSE à la clôture du marché aujourd'hui, le 30 septembre 2024.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le communiqué de presse de l'émetteur.

Date: Market Close/Clôture du marchés le 30 SEPT 2024 Symbol(s)/Symbole(s): XSF

SOURCE: Canadian Securities Exchange (CSE)