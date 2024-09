Institutionelle Anleger trennen sich zu Beginn der Woche von Nvidia-Aktien. Handelt es sich hierbei nur um Gewinnmitnahmen oder steckt mehr dahinter? Apollo will Milliarden in Intel investieren.Die Kursentwicklung bei dem gefeierten KI-Profiteur Nvidia (US67066G1040) konnte sich in den letzten Jahren mehr als sehen lassen. Die Kursrally begann mit der Einführung des KI-Chatbots ChatGPT zur Mitte des Jahres 2021 und führte sogar dazu, dass Nvidia temporär Apple (US0378331005) vom Thron des wertvollsten Unternehmens der Welt stoßen konnte. Auch in diesem Jahr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...