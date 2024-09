Die Bechtle-Aktie verzeichnete am jüngsten Handelstag einen deutlichen Rückgang. Im XETRA-Handel sank der Kurs um 1,8 Prozent auf 40,04 Euro. Trotz dieser Entwicklung zeigen sich Analysten optimistisch und setzen das mittlere Kursziel bei 50,80 Euro an. Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,713 Euro je Aktie, was eine leichte Steigerung gegenüber dem Vorjahr darstellt. Bemerkenswert ist, dass das 52-Wochen-Hoch von 52,42 Euro, erreicht am 15. März, rund 30 Prozent über dem aktuellen Kurs liegt.

Quartalszahlen und Ausblick

Im zweiten Quartal 2024 erwirtschaftete Bechtle einen Umsatz von 1,47 Milliarden Euro, was einem leichten Rückgang im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,47 Euro. Für das Gesamtjahr 2024 prognostizieren Experten einen Gewinn von 2,11 Euro je Aktie. Die Veröffentlichung der Ergebnisse für das dritte Quartal wird für den 8. November erwartet und dürfte weitere Aufschlüsse über die Geschäftsentwicklung geben.

