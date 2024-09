EQS-News: LM Pay S.A. / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

Ergebnisse der ersten Hälfte 2024: LM PAY bricht neue Rekorde und verbessert weiterhin seine Leistung



30.09.2024

Warschau, 30. September 2024. LM PAY S.A. Das erste Halbjahr 2024 war von Rekordergebnissen geprägt. Die etablierte Marktposition und die perfekt abgestimmten Produkte zeigen Wirkung. LM PAY steigerte seinen Umsatz in den ersten sechs Monaten des Jahres 2024 auf PLN 11,17 Millionen (EUR 2,59 Millionen). Im Vergleich zum ersten Halbjahr 2023 (PLN 7,63 Millionen, EUR 1,71 Millionen) betrug das Umsatzwachstum bemerkenswerte 46 %. Der Aufwärtstrend beim Umsatz setzte sich auch im EBIT fort. LM PAY verzeichnet im ersten Halbjahr 2024 einen Anstieg des EBIT um 89 %, von 1,62 Millionen PLN (0,36 Millionen EUR) im ersten Halbjahr 2023 auf 3,07 Millionen PLN (0,71 Millionen EUR) im ersten Halbjahr 2024. Dies ist weitgehend auf die stabile Kostenbasis, das Fehlen einmaliger Betriebskosten im Zusammenhang mit der Börsennotierung des LM PAYS an der Düsseldorfer Börse sowie die Kapitalbeschaffung durch einen Investmentfonds im Jahr 2023 zurückzuführen. Das auf die Finanzierung medizinischer Behandlungen sowie Schönheits- und ästhetischen Dienstleistungen spezialisierte Fintech-LM PAY erzielte positive Nettoergebnisse. Der Nettogewinn (überprüft durch den Wirtschaftsprüfer) von PLN 2,02 Millionen (EUR 0,47 Millionen) im ersten Halbjahr 2024 bestätigt die Stärke unseres professionell gestalteten Geschäftsmodells und den wachsenden Markt für medizinische Behandlungen in Polen. Die Intensivierung des Verkaufs an bestehende Kunden sowie die fortgesetzte Akquise von Kliniken zur Zusammenarbeit, angetrieben durch die steigende Nachfrage nach medizinischen, Schönheits- und ästhetischen Dienstleistungen in Polen, führten zu einem Anstieg der gewonnenen Kunden um 20,6 % - von 17.000 im ersten Halbjahr 2023 auf 20.500 im ersten Halbjahr 2024. Der Anteil der wiederkehrenden Kunden bleibt mit 30 % hoch, was unsere Fähigkeit widerspiegelt, die Bedürfnisse unserer Kunden zu erfüllen und die wiederkehrende Natur bestimmter medizinischer Behandlungen zu nutzen. Mit Blick auf die Zukunft konzentriert sich das LM PAY weiterhin darauf, seine starke Marktposition zu nutzen, die Kundenbasis zu erweitern und das Produktangebot kontinuierlich zu verbessern. Angesichts der anhaltenden Nachfrage nach medizinischen, Schönheits- und ästhetischen Dienstleistungen und eines bewährten Geschäftsmodells sind wir zuversichtlich, unser Wachstum fortzusetzen und langfristigen Mehrwert für unsere Aktionäre zu schaffen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: LM PAY S.A. Grzegorz Pieszak Lechicka 23A 01-156 Warsaw Investor Relations +48 881 780 994

investors@lmpay.pl



