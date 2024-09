Waiblingen - Die ehemalige Bosch-Tochter Syntegon will ihren Hauptsitz in die Schweiz verlegen und hierzulande an die Börse. Der Zeitpunkt für das IPO ist allerdings noch offen. Das Unternehmen bestätigte am Montagabend gegenüber AWP entsprechende Berichte der «Schaffhauser AZ» und der «Finanz und Wirtschaft». Der Grund für den Umzug im nächsten Jahr seien die Vorbereitungen auf einen möglichen Gang an die Schweizer Börse. Der Zeitpunkt des IPO stehe ...

