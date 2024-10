Wir freuen uns, heute mit Jared Scharf, dem CEO von Desert Gold Ventures Inc. (WKN: A14X09 | ISIN: CA25039N4084 | Ticker-Symbol: QXR2), zu sprechen. In den letzten Jahren hat er die Landposition des Unternehmens in Westafrika erfolgreich auf 440 Quadratkilometer erweitert, die strategisch günstig zwischen bekannten Goldproduzenten wie Allied Gold, B2Gold, Barrick Gold und Endeavour Mining liegen. Diese Region im Westen Malis ist einer der bedeutendsten Goldbezirke der Welt, der dem Land stabile Einnahmen beschert und der lokalen Bevölkerung eine Vielzahl von Beschäftigungsmöglichkeiten bietet.

Den vollständigen Artikel lesen ...