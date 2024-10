InterContinental Hotels Group PLC Announces Transaction in Own Shares - Oct 1

Purchase of own shares

LONDON, UK / ACCESSWIRE / October 1, 2024 / The Company announces that on 30 September 2024 it purchased the following number of its ordinary shares of 20340/399 pence each through Goldman Sachs International ("GSI") on the London Stock Exchange in accordance with the authority granted by shareholders at the Company's Annual General Meeting on 3 May 2024 (the "Purchase"). The Purchase was effected pursuant to instructions issued by the Company on 20 February 2024, as announced on 20 February 2024.

Date of purchase: 30 September 2024 Aggregate number of ordinary shares purchased: 9,905 Lowest price paid per share: £ 81.2600 Highest price paid per share: £ 84.0400 Average price paid per share: £ 82.4391

The Company intends to cancel the purchased shares.

Following the above transaction, the Company has 159,336,100 ordinary shares in issue (excluding 6,956,782 held in treasury).

A full breakdown of the individual purchases by GSI is included below.

Enquiries to:

InterContinental Hotels Group PLC:

Investor Relations: Stuart Ford (+44 (0)7823 828 739); Joe Simpson (+44 (0)7976 862 072)

Media Relations: Mike Ward (+44 (0)7795 257 407)

Schedule of Purchases

Shares purchased: 9,905 (ISIN: GB00BHJYC057)

Date of purchases: 30 September 2024

Investment firm: GSI

Aggregated information:

London Stock Exchange Cboe BXE Cboe CXE Turquoise Number of ordinary shares purchased 9,905 Highest price paid (per ordinary share) £ 84.0400 Lowest price paid (per ordinary share) £ 81.2600 Volume weighted average price paid(per ordinary share) £ 82.4391



Detailed information:

Transaction Date Time Time Zone Volume Price (GBP) Trading Venue Transaction ID 30/09/2024 10:07:00 BST 39 83.5200 XLON 1079308781102804 30/09/2024 10:08:01 BST 19 83.5600 XLON 1079308781102891 30/09/2024 10:08:01 BST 49 83.5600 XLON 1079308781102892 30/09/2024 10:10:44 BST 41 83.6000 XLON 1079308781103286 30/09/2024 10:11:12 BST 40 83.5800 XLON 1079308781103384 30/09/2024 10:14:52 BST 41 83.5400 XLON 1079308781103685 30/09/2024 10:25:14 BST 37 83.5800 XLON 1079308781104724 30/09/2024 10:39:22 BST 75 83.6200 XLON 1079308781106377 30/09/2024 10:44:58 BST 73 83.5600 XLON 1079308781107028 30/09/2024 10:55:18 BST 41 83.6600 XLON 1079308781108264 30/09/2024 10:59:05 BST 50 83.7000 XLON 1079308781108419 30/09/2024 11:00:51 BST 40 83.6800 XLON 1079308781108592 30/09/2024 11:11:40 BST 121 83.6400 XLON 1079308781109402 30/09/2024 11:19:55 BST 60 83.6600 XLON 1079308781109966 30/09/2024 11:22:04 BST 54 83.6200 XLON 1079308781110037 30/09/2024 11:27:07 BST 36 83.7400 XLON 1079308781110555 30/09/2024 11:29:23 BST 51 83.7600 XLON 1079308781110792 30/09/2024 11:29:23 BST 14 83.7600 XLON 1079308781110793 30/09/2024 11:36:39 BST 45 83.8600 XLON 1079308781111166 30/09/2024 11:40:48 BST 60 83.8000 XLON 1079308781111359 30/09/2024 11:43:05 BST 53 83.8600 XLON 1079308781111493 30/09/2024 11:45:49 BST 41 83.8400 XLON 1079308781111578 30/09/2024 11:50:25 BST 49 83.9400 XLON 1079308781111855 30/09/2024 11:53:38 BST 38 83.9600 XLON 1079308781112037 30/09/2024 11:55:54 BST 38 84.0200 XLON 1079308781112126 30/09/2024 11:59:34 BST 49 84.0400 XLON 1079308781112343 30/09/2024 12:02:02 BST 48 84.0200 XLON 1079308781112453 30/09/2024 12:07:02 BST 35 84.0400 XLON 1079308781112623 30/09/2024 12:10:34 BST 38 84.0200 XLON 1079308781112716 30/09/2024 12:10:34 BST 2 84.0200 XLON 1079308781112717 30/09/2024 12:15:21 BST 73 83.9400 XLON 1079308781112916 30/09/2024 12:20:52 BST 37 83.9800 XLON 1079308781113129 30/09/2024 12:34:04 BST 62 83.9000 XLON 1079308781113575 30/09/2024 12:48:15 BST 84 83.7400 XLON 1079308781114613 30/09/2024 12:57:04 BST 93 83.7600 XLON 1079308781115445 30/09/2024 12:59:34 BST 91 83.7400 XLON 1079308781115660 30/09/2024 12:59:53 BST 97 83.7200 XLON 1079308781115668 30/09/2024 13:02:36 BST 72 83.7400 XLON 1079308781115895 30/09/2024 13:08:31 BST 65 83.6400 XLON 1079308781116226 30/09/2024 13:10:44 BST 68 83.6000 XLON 1079308781116399 30/09/2024 13:19:23 BST 48 83.6200 XLON 1079308781116938 30/09/2024 13:20:23 BST 46 83.6000 XLON 1079308781116971 30/09/2024 13:23:17 BST 66 83.6200 XLON 1079308781117111 30/09/2024 13:30:50 BST 64 83.6000 XLON 1079308781117564 30/09/2024 13:35:12 BST 65 83.6200 XLON 1079308781117828 30/09/2024 13:44:07 BST 12 83.4200 XLON 1079308781118198 30/09/2024 13:44:07 BST 53 83.4200 XLON 1079308781118199 30/09/2024 13:52:35 BST 48 83.2200 XLON 1079308781118810 30/09/2024 13:54:55 BST 41 83.1400 XLON 1079308781118958 30/09/2024 14:01:46 BST 70 82.9000 XLON 1079308781119215 30/09/2024 14:10:05 BST 40 83.1200 XLON 1079308781119961 30/09/2024 14:10:05 BST 23 83.1200 XLON 1079308781119962 30/09/2024 14:19:30 BST 65 82.9000 XLON 1079308781120436 30/09/2024 14:28:53 BST 64 82.9400 XLON 1079308781120776 30/09/2024 14:32:01 BST 64 82.8800 XLON 1079308781120929 30/09/2024 14:40:01 BST 60 82.9200 XLON 1079308781121614 30/09/2024 14:40:45 BST 42 82.9800 XLON 1079308781121703 30/09/2024 14:40:45 BST 43 82.9600 XLON 1079308781121704 30/09/2024 14:40:45 BST 54 82.9400 XLON 1079308781121709 30/09/2024 14:46:47 BST 68 82.9400 XLON 1079308781122043 30/09/2024 14:52:41 BST 26 83.0600 XLON 1079308781122633 30/09/2024 14:52:41 BST 37 83.0600 XLON 1079308781122634 30/09/2024 14:56:41 BST 42 83.0000 XLON 1079308781122755 30/09/2024 14:56:41 BST 26 83.0000 XLON 1079308781122756 30/09/2024 15:03:02 BST 63 82.9200 XLON 1079308781123064 30/09/2024 15:10:48 BST 65 83.0400 XLON 1079308781123919 30/09/2024 15:15:26 BST 53 82.8200 XLON 1079308781124296 30/09/2024 15:15:26 BST 12 82.8200 XLON 1079308781124297 30/09/2024 15:18:41 BST 63 82.7000 XLON 1079308781124523 30/09/2024 15:24:57 BST 3 82.7800 XLON 1079308781124887 30/09/2024 15:24:57 BST 63 82.7800 XLON 1079308781124888 30/09/2024 15:27:53 BST 66 82.7600 XLON 1079308781125192 30/09/2024 15:31:11 BST 70 82.8200 XLON 1079308781125855 30/09/2024 15:32:02 BST 69 82.6800 XLON 1079308781126110 30/09/2024 15:32:57 BST 70 82.6400 XLON 1079308781126486 30/09/2024 15:35:21 BST 48 82.6200 XLON 1079308781126964 30/09/2024 15:36:14 BST 42 82.7400 XLON 1079308781127154 30/09/2024 15:36:14 BST 41 82.7200 XLON 1079308781127156 30/09/2024 15:36:14 BST 44 82.7000 XLON 1079308781127160 30/09/2024 15:38:26 BST 65 82.6600 XLON 1079308781127643 30/09/2024 15:40:35 BST 66 82.5000 XLON 1079308781128031 30/09/2024 15:43:11 BST 47 82.5200 XLON 1079308781128304 30/09/2024 15:43:11 BST 49 82.5000 XLON 1079308781128308 30/09/2024 15:43:56 BST 66 82.4800 XLON 1079308781128364 30/09/2024 15:45:40 BST 49 82.6200 XLON 1079308781128535 30/09/2024 15:47:21 BST 43 82.6000 XLON 1079308781128729 30/09/2024 15:47:53 BST 45 82.5800 XLON 1079308781128790 30/09/2024 15:49:21 BST 28 82.7200 XLON 1079308781128940 30/09/2024 15:49:21 BST 20 82.7200 XLON 1079308781128941 30/09/2024 15:49:21 BST 41 82.7000 XLON 1079308781128944 30/09/2024 15:49:21 BST 37 82.6800 XLON 1079308781128948 30/09/2024 15:49:21 BST 14 82.6800 XLON 1079308781128949 30/09/2024 15:51:18 BST 42 82.6200 XLON 1079308781129166 30/09/2024 15:51:22 BST 49 82.5800 XLON 1079308781129192 30/09/2024 15:51:22 BST 39 82.5600 XLON 1079308781129195 30/09/2024 15:51:22 BST 9 82.5600 XLON 1079308781129196 30/09/2024 15:51:47 BST 41 82.5800 XLON 1079308781129248 30/09/2024 15:52:31 BST 16 82.6600 XLON 1079308781129350 30/09/2024 15:52:31 BST 33 82.6600 XLON 1079308781129351 30/09/2024 15:52:32 BST 41 82.6400 XLON 1079308781129353 30/09/2024 15:52:53 BST 45 82.5800 XLON 1079308781129428 30/09/2024 15:53:05 BST 42 82.6000 XLON 1079308781129481 30/09/2024 15:53:54 BST 75 82.5200 XLON 1079308781129583 30/09/2024 15:54:13 BST 70 82.5400 XLON 1079308781129603 30/09/2024 15:55:34 BST 51 82.5000 XLON 1079308781129688 30/09/2024 15:55:34 BST 53 82.4800 XLON 1079308781129691 30/09/2024 15:57:11 BST 75 82.4200 XLON 1079308781129899 30/09/2024 15:58:06 BST 66 82.2800 XLON 1079308781130055 30/09/2024 16:00:00 BST 71 82.1200 XLON 1079308781130228 30/09/2024 16:01:33 BST 40 82.0200 XLON 1079308781130490 30/09/2024 16:01:37 BST 40 81.9800 XLON 1079308781130509 30/09/2024 16:02:49 BST 33 82.1200 XLON 1079308781130650 30/09/2024 16:02:49 BST 1 82.1200 XLON 1079308781130651 30/09/2024 16:02:49 BST 42 82.1200 XLON 1079308781130652 30/09/2024 16:04:15 BST 52 82.1800 XLON 1079308781130815 30/09/2024 16:04:41 BST 48 82.1600 XLON 1079308781130885 30/09/2024 16:05:27 BST 40 82.1600 XLON 1079308781130965 30/09/2024 16:06:11 BST 73 82.1000 XLON 1079308781131050 30/09/2024 16:07:44 BST 8 81.8800 XLON 1079308781131281 30/09/2024 16:07:44 BST 58 81.8800 XLON 1079308781131282 30/09/2024 16:10:08 BST 74 81.8200 XLON 1079308781131817 30/09/2024 16:12:14 BST 65 81.6800 XLON 1079308781132272 30/09/2024 16:15:00 BST 65 81.6000 XLON 1079308781132646 30/09/2024 16:18:24 BST 66 81.5000 XLON 1079308781133348 30/09/2024 16:20:34 BST 67 81.5600 XLON 1079308781133734 30/09/2024 16:22:00 BST 66 81.6600 XLON 1079308781133906 30/09/2024 16:24:21 BST 66 81.6200 XLON 1079308781134208 30/09/2024 16:26:30 BST 67 81.4000 XLON 1079308781134595 30/09/2024 16:28:41 BST 67 81.2600 XLON 1079308781135048 30/09/2024 16:30:21 BST 2 81.4200 XLON 1079308781135583 30/09/2024 16:30:21 BST 32 81.4200 XLON 1079308781135584 30/09/2024 16:30:21 BST 32 81.4200 XLON 1079308781135585 30/09/2024 16:32:01 BST 64 81.4200 XLON 1079308781135861 30/09/2024 16:33:52 BST 54 81.6200 XLON 1079308781136081 30/09/2024 16:34:22 BST 54 81.6000 XLON 1079308781136165 30/09/2024 16:34:22 BST 42 81.5800 XLON 1079308781136166 30/09/2024 16:35:00 BST 74 81.6800 XLON 1079308781136300 30/09/2024 16:38:04 BST 66 81.4600 XLON 1079308781136674 30/09/2024 16:39:58 BST 65 81.4400 XLON 1079308781136847 30/09/2024 16:41:48 BST 64 81.6000 XLON 1079308781137093 30/09/2024 16:43:47 BST 69 81.6200 XLON 1079308781137425 30/09/2024 16:46:02 BST 67 81.6600 XLON 1079308781137702 30/09/2024 16:47:46 BST 74 81.6600 XLON 1079308781138054 30/09/2024 16:49:12 BST 74 81.5800 XLON 1079308781138379 30/09/2024 16:50:59 BST 68 81.4600 XLON 1079308781138708 30/09/2024 16:52:42 BST 69 81.3600 XLON 1079308781139013 30/09/2024 16:55:22 BST 67 81.4400 XLON 1079308781139436 30/09/2024 16:56:14 BST 69 81.4000 XLON 1079308781139617 30/09/2024 16:57:51 BST 70 81.3400 XLON 1079308781139811 30/09/2024 17:00:00 BST 75 81.2800 XLON 1079308781140161 30/09/2024 17:01:11 BST 52 81.3600 XLON 1079308781140318 30/09/2024 17:01:11 BST 22 81.3600 XLON 1079308781140319 30/09/2024 17:03:11 BST 15 81.4000 XLON 1079308781140696 30/09/2024 17:03:11 BST 26 81.4000 XLON 1079308781140697 30/09/2024 17:04:54 BST 41 81.5200 XLON 1079308781140914 30/09/2024 17:05:20 BST 40 81.5400 XLON 1079308781140962 30/09/2024 17:05:49 BST 44 81.5600 XLON 1079308781141057 30/09/2024 17:06:45 BST 24 81.6000 XLON 1079308781141313 30/09/2024 17:06:45 BST 21 81.6000 XLON 1079308781141314 30/09/2024 17:07:00 BST 58 81.6600 XLON 1079308781141352 30/09/2024 17:08:35 BST 46 81.7000 XLON 1079308781141562 30/09/2024 17:08:35 BST 10 81.7000 XLON 1079308781141563 30/09/2024 17:09:41 BST 43 81.6400 XLON 1079308781141784 30/09/2024 17:09:41 BST 16 81.6400 XLON 1079308781141785 30/09/2024 17:10:51 BST 15 81.6000 XLON 1079308781141931 30/09/2024 17:10:51 BST 50 81.6000 XLON 1079308781141932 30/09/2024 17:11:14 BST 59 81.5600 XLON 1079308781142023 30/09/2024 17:12:18 BST 61 81.5600 XLON 1079308781142118 30/09/2024 17:12:33 BST 58 81.5200 XLON 1079308781142146 30/09/2024 17:14:26 BST 60 81.5200 XLON 1079308781142396 30/09/2024 17:14:35 BST 60 81.5000 XLON 1079308781142442 30/09/2024 17:15:06 BST 63 81.4800 XLON 1079308781142548 30/09/2024 17:15:36 BST 42 81.4000 XLON 1079308781142676 30/09/2024 17:16:05 BST 41 81.4200 XLON 1079308781142759 30/09/2024 17:16:46 BST 9 81.3600 XLON 1079308781142869 30/09/2024 17:16:46 BST 6 81.3600 XLON 1079308781142870 30/09/2024 17:16:46 BST 45 81.3600 XLON 1079308781142871 30/09/2024 17:18:04 BST 46 81.4600 XLON 1079308781143195 30/09/2024 17:18:42 BST 43 81.4400 XLON 1079308781143278 30/09/2024 17:19:06 BST 61 81.4600 XLON 1079308781143394 30/09/2024 17:20:13 BST 59 81.4400 XLON 1079308781143713 30/09/2024 17:20:18 BST 6 81.4400 XLON 1079308781143740 30/09/2024 17:20:18 BST 58 81.4400 XLON 1079308781143741 30/09/2024 17:21:47 BST 19 81.4600 XLON 1079308781144154 30/09/2024 17:21:48 BST 24 81.4600 XLON 1079308781144157 30/09/2024 17:21:48 BST 7 81.4600 XLON 1079308781144158 30/09/2024 17:21:58 BST 68 81.4400 XLON 1079308781144185 30/09/2024 17:21:58 BST 5 81.4400 XLON 1079308781144186 30/09/2024 17:22:15 BST 69 81.4400 XLON 1079308781144270 30/09/2024 17:24:30 BST 10 81.3600 XLON 1079308781144709 30/09/2024 17:24:30 BST 45 81.3600 XLON 1079308781144710 30/09/2024 17:24:30 BST 35 81.3600 XLON 1079308781144711 30/09/2024 17:24:37 BST 63 81.3400 XLON 1079308781144731 30/09/2024 17:24:45 BST 42 81.3400 XLON 1079308781144776 30/09/2024 17:24:45 BST 11 81.3400 XLON 1079308781144777 30/09/2024 17:24:45 BST 55 81.3200 XLON 1079308781144789 30/09/2024 17:25:09 BST 53 81.3400 XLON 1079308781144964 30/09/2024 17:26:03 BST 66 81.3200 XLON 1079308781145239 30/09/2024 17:26:24 BST 40 81.3000 XLON 1079308781145314 30/09/2024 17:27:12 BST 26 81.3600 XLON 1079308781145659 30/09/2024 17:27:12 BST 29 81.3600 XLON 1079308781145660 30/09/2024 17:27:25 BST 54 81.3400 XLON 1079308781145738 30/09/2024 17:28:05 BST 50 81.3400 XLON 1079308781145874 30/09/2024 17:28:06 BST 40 81.3400 XLON 1079308781145882 30/09/2024 17:28:48 BST 59 81.3400 XLON 1079308781146169

