Adnoc aus den Vereinigten Arabischen Emiraten steht offenbar kurz vor dem Abschluss der Übernahme von Covestro. Die Aktie steigt vorbörslich an die DAX-Spitze.Laut einem Bericht des Wall Street Journal wird die seit Langem erwartete Übernahme von Covestro durch das staatliche Ölunternehmen Adnoc aus den Vereinigten Arabischen Emiraten voraussichtlich noch in dieser Woche angekündigt. Der Deal bewertet den deutschen Kunststoffhersteller auf etwa 11,7 Milliarden Euro, wie das Wall Street Journal am Montag unter Berufung auf informierte Quellen berichtete - was ihn zu einem der größten Deals des Jahres macht. Der Abschluss des Deals folgt nach über einem Jahr intensiver Verhandlungen …