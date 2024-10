Berlin - Rund ein Jahr vor Ende seiner aktuellen Amtszeit will Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) eine Frau zur ersten Drei-Sterne-Generälin in der fast 70-jährigen Geschichte der Bundeswehr machen.



Das Magazin "Business Insider" schreibt, die Generalärztin Nicole Schilling, die Pistorius vor wenigen Monaten erst zur stellvertretenden Abteilungsleiterin für Personal im Bendlerblock gemacht hatte, werde noch in diesem Jahr Leiterin der Abteilung "Einsatzbereitschaft und Unterstützung" (EBU) werden.



Schilling war bereits 2022 Generalstabsarzt und damit ranghöchste Soldatin der Bundeswehr geworden. Die 50-jährige war 1993 an der Sanitätsschule der Luftwaffe in Giebelstadt als Sanitätsoffizier-Anwärterin in die Bundeswehr eingetreten.

