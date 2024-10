München (ots) -Alles auf Joyn! Die Streaming-Plattform von ProSiebenSat.1 wächst auch im dritten Quartal 2024 weiter stark zweistellig: Der Superstreamer legt um 52 Prozent bei den monatlichen Video-Nutzer:innen sowie um 33 Prozent bei der Watchtime im Vergleich zum Vorjahresquartal zu. Treiber dieser schönen Erfolgsgeschichte sind das Joyn-Original "Good Luck Guys", der Reality-Kracher "Beauty & The Nerd", der ProSieben-Hit "Wer stiehlt mir die Show" mit Joko Winterscheidt sowie die SAT.1-Serien "Die Landarztpraxis" und "Die Spreewaldklinik".Katharina Frömsdorf, CEO Joyn und Chief Platforms & Growth Officer: "Weiter stark zweistelliges Wachstum bei Reichweite und Sehdauer für Joyn. Fünf Jahre kostenloses Programmangebot auf Abruf. Und weit über 100 kostenlose Live-TV-Sender und Channels. Alles ohne Abo-Gebühr, ohne Wenn und Aber. Das ist in Deutschland ein einmaliges Angebot. Und unsere Zuschauer:innen honorieren das."Über JoynAuf Joyn finden die Nutzer:innen kostenlos ein umfangreiches und anbieterübergreifendes Programm-Angebot. Die Streaming-Plattform der ProSiebenSat.1 Media SE stellt rund 70 Live-TV-Sender und gut 42.000 Format- und Programm-Stunden ohne Abogebühr zum Abruf bereit. Dazu gehören Realitys wie "Forsthaus Rampensau", Serien wie der SAT.1-Erfolg "Die Landarztpraxis", zahlreiche US-Filme, Dokumentationen und Serien in ganzen Staffeln zum Bingen bis hin zu Mediatheken und Sportinhalten von ProSiebenSat.1 sowie weiterer Inhalte-Partner wie Viacom und Eurosport. Im Premium-Bereich gibt es exklusive Programm-Vorschauen auf die Highlight-Formate der Sendergruppe sowie zusätzliche Pay-TV-Channels, TV-Channels und VoD-Inhalte in HD-Qualität. Die Joyn GmbH ist eine hundertprozentige Tochter der ProSiebenSat.1 Media SE und steht unter der Geschäftsführung von Katharina Frömsdorf (CEO), Nicole Agudo Berbel und Benjamin Risom. Weitere Infos unter www.joyn.de.Pressekontakt:Eva GradlCvD Communications JoynTel.: +49 (0) 89 95 07 - 1127eva.gradl@seven.oneOriginal-Content von: Joyn, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/134520/5876745