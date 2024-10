Der Automobilmarkt verliert an Schwung, was durch die jüngsten Prognosesenkungen von Volkswagen und Stellantis aufgrund des verschärften Wettbewerbs und der schwachen Nachfrage aus China deutlich wird. Die Analysten von mwb research glauben jedoch, dass diese Schwäche ein kurzfristiges Problem ist und Elmos für langfristiges Wachstum gut positioniert ist, angetrieben durch wichtige Megatrends wie Elektrifizierung, autonomes Fahren und moderne Fahrzeugarchitektur. Diese Trends treiben die steigende Nachfrage nach intelligenter Elektronik an, die durch regulatorische Initiativen wie das CO2-Verbot der EU im Jahr 2035 weiter unterstützt wird. Während sich die Marktanteile der OEMs unter dem Druck der chinesischen Automobilhersteller verschieben, bleibt Elmos widerstandsfähig und beliefert alle wichtigen Akteure, auch in China. Um ihre Position weiter zu stärken, baut Elmos ihre lokale Präsenz und Lieferkette in China aus und verbessert so ihren Zugang zum größten Automobilmarkt der Welt. Die Analysten von mwb research erwarten ein bescheidenes Umsatzwachstum im 3. Quartal und einen Umsatz für das GJ24 am unteren Ende der Prognose und behalten ihr BUY-Rating mit einem unveränderten Kursziel von EUR 100,00 bei. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/Elmos%20Semiconductor%20SE





