Verkauf von Innomotics an KPS abgeschlossen Erfolgreicher Verkauf der Innomotics GmbH von der Siemens AG an KPS zum 1. Oktober 2024 abgeschlossen

Transformation und Positionierung von Innomotics zum Weltmarktführer für elektrische Motoren und Großantriebe erfolgreich auf Kurs

Der Verkauf von Innomotics, einem weltweit führenden Unternehmen für Elektromotoren und Großantriebe mit Sitz in Nürnberg, wurde zum 1. Oktober 2024 abgeschlossen. Innomotics war zuvor seit dem 1. Juli 2024 als eigenständiges Tochterunternehmen der Siemens AG ("Siemens") tätig. Neuer Eigentümer von Innomotics ist KPS Capital Partners LP ("KPS").



Für Innomotics stellt der Abschluss des Verkaufs einen wichtigen Meilenstein dar. Das Unternehmen möchte seine Position als einer der Weltmarktführer für elektrische Motoren und große Antriebssysteme konsequent weiter ausbauen. Hierfür verfolgt Innomotics weiterhin seinen klaren Purpose "Redefining reliable motion for a better tomorrow" und definiert elektrische Antriebstechnik neu: Im Fokus stehen höhere Zuverlässigkeit und Effizienz sowie Nachhaltigkeit. Die Nachfrage nach derartigen Produkten und Lösungen steigt seit Jahren signifikant an, insbesondere in klassischen Industriebereichen sowie in neuen Energiemärkten wie "grünem Wasserstoff" und der Abscheidung, Nutzung und Speicherung von CO 2 .



Zeitgleich zum Verkauf feiert Innomotics sein einjähriges Bestehen seit dem Carve-Out aus der Siemens AG und den Abschluss eines erfolgreichen Geschäftsjahres. Innomotics hat sich über die vergangenen Monate hinweg zu einer international anerkannten, eigenständigen und erfolgreichen Marke entwickelt. Mit über 150 Jahren Erfahrung in der Entwicklung von effizienten und zuverlässigen elektrischen Antriebssystemen, nun kombiniert mit der Möglichkeit, noch schneller Entscheidungen zu treffen und so auf einen sich rasant verändernden Markt zu reagieren. Innomotics ist davon überzeugt, dass hiervon vor allem Kunden und Mitarbeitende weltweit profitieren werden.



Ausbau der globalen Technologieführerschaft in der elektrischen Antriebstechnik



Die Partnerschaft mit KPS erlaubt es Innomotics, seine erfolgreiche Geschäftsentwicklung in den kommenden Jahren weiter fortzusetzen: Innomotics ist Technologieführer in der Entwicklung von elektrischen Antriebssystemen. KPS kann auf eine lange Erfolgsbilanz bei der Verbesserung von Unternehmen des verarbeitenden Gewerbes verweisen, indem es die strategische Position, die Wettbewerbsfähigkeit und die Rentabilität seiner Portfoliounternehmen strukturell verbessert. Darüber hinaus wird die enge Zusammenarbeit zwischen Innomotics und Siemens auf vertrauensvoller Basis über Produkt- und Entwicklungspartnerschaften in ausgewählten Bereichen fortgesetzt.



Innomotics CEO Michael Reichle: "Wir freuen uns, mit KPS einen Eigentümer zu haben, der im Bereich Manufacturing bereits tief verwurzelt ist und eine hervorragende Erfolgshistorie vorweisen kann. Gemeinsam sind wir von unserem nachhaltigen Erfolg sowie der Weiterentwicklung unseres Geschäfts überzeugt und ebenso sind wir beeindruckt vom Engagement und der Motivation des globalen Innomotics Teams. Vor allem in unseren zentralen Wachstumsfeldern wie dem Austausch von Dampf- und Gasturbinen durch Kompressoren mit elektrischen Großmotoren, der Herstellung von sogenanntem ‚grünen Wasserstoff', sowie bei Lösungen für die Abscheidung, Nutzung und Speicherung von Kohlenstoff (Carbon Capture Utilization and Storage, CCUS) sehen wir großes Potenzial, um auch künftig weiter profitabel und nachhaltig zu wachsen."



Über Innomotics: Redefining reliable motion for a better tomorrow.



Die Innomotics GmbH ist ein weltweit führendes Unternehmen für Elektromotoren und Großantriebe, das tiefgreifende technische Expertise und führende Innovation in elektrischen Lösungen über Branchen und Regionen hinweg vereint. Mit seiner mehr als 150-jährigen Erfahrung in der Entwicklung von Elektromotoren ist das Unternehmen das Rückgrat für zuverlässige Antriebstechnik in Industrie und Infrastruktur weltweit. Innomotics ist Vordenker in den Bereichen industrielle Effizienz, Elektrifizierung, Nachhaltigkeit und Digitalisierung. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Nürnberg (Deutschland) und beschäftigt weltweit rund 15.000 Mitarbeiter. Der Jahresumsatz beträgt mehr als 3 Milliarden Euro. Mit 17 Produktionsstandorten und einem umfassenden Vertriebs- und Servicenetz in 49 Ländern verfügt Innomotics über eine ausgewogene globale Präsenz in einem wachsenden Markt.



Über KPS Capital Partners, LP



KPS verwaltet über seine angeschlossenen Verwaltungsgesellschaften die KPS Funds, eine Familie von Investmentfonds mit einem verwalteten Vermögen von rund 21,8 Milliarden US-Dollar (Stand: 30. Juni 2024). Seit mehr als drei Jahrzehnten bemühen sich die Partner von KPS ausschließlich um die Erzielung eines erheblichen Kapitalzuwachses durch kontrollierende Kapitalbeteiligungen an Fertigungs- und Industrieunternehmen in einer Vielzahl von Branchen, darunter Grundstoffe, Automobilteile, Investitionsgüter und allgemeine Fertigung. KPS schafft Werte, indem sie konstruktiv mit talentierten Managementteams zusammenarbeitet, um Unternehmen zu verbessern, und erzielt Investitionsrenditen, indem sie die strategische Position, Wettbewerbsfähigkeit und Rentabilität ihrer Portfoliounternehmen strukturell verbessert. Die Portfoliounternehmen der KPS-Fonds erwirtschaften einen Gesamtjahresumsatz von ca. 19,3 Mrd. USD, betreiben 219 Produktionsstätten in 26 Ländern und beschäftigen direkt und über Joint Ventures weltweit ca. 47.000 Mitarbeiter (Stand: 30. Juni 2024). Weitere Informationen finden Sie unter www.kpsfund.com .





