FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS CUTS ASTON MARTIN PRICE TARGET TO 235 (300) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS GSK PRICE TARGET TO 1550 (1650) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG CUTS KISTOS PRICE TARGET TO 230 (280) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES ASOS PRICE TARGET TO 600 (490) PENCE - 'BUY' - BERNSTEIN RAISES EASYJET PRICE TARGET TO 535 (525) PENCE - 'MARKET-PERFORM' - BERNSTEIN RAISES IAG PRICE TARGET TO 230 (220) PENCE - 'OUTPERFORM' - CITIGROUP CUTS BURBERRY PRICE TARGET TO 695 (760) PENCE - 'NEUTRAL' - CITIGROUP RAISES ANTOFAGASTA PRICE TARGET TO 2300 (2200) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS ASTON MARTIN TARGET TO 140 (200) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES LUCECO PRICE TARGET TO 205 (200) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES LONDON STOCK EXCHANGE PRICE TARGET TO 12000 (11700) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES BURBERRY PRICE TARGET TO 770 (690) PENCE - 'HOLD' - MORGAN STANLEY CUTS EUROPEAN BANKS TO 'IN-LINE' VON 'ATTRACTIVE' - MORGAN STANLEY RAISES CARNIVAL PLC TARGET TO 1250 (1150) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - RBC CUTS MARLOWE PRICE TARGET TO 450 (690) PENCE - 'OUTPERFORM' - UBS RAISES CERES POWER PRICE TARGET TO 480 (450) PENCE - 'BUY'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

© 2024 AFX News