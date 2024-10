Unterföhring (ots) -Können Sie diese Frage in 30 Sekunden beantworten? Wie viele Zahlen stehen im Wort "Vierhundertdreiundzwanzig" geschrieben? Wenn ja, gehören sie zu den 1 Prozent der Deutschen, die das können. Ab Donnerstag, 20:15 Uhr, testet Jörg Pilawa im "Das 1% Quiz - Wie clever ist Deutschland?" in SAT.1 den Scharfsinn seiner Gäste. Gemeinsam mit Moderatorin Katrin Bauerfeind und Schauspieler Hans Sigl stellen sich hundert Kandidatinnen und Kandidaten kniffligen Logik-Fragen. Von Rechenaufgaben über Wortspiele bis hin zu optischen Täuschungen. Wer ist cleverer als 50%, 75% oder sogar 99% der Nation? Wer beantwortet alle Fragen korrekt und sichert sich 100.000 Euro? Wer gehört zu den schlauesten 1% Deutschlands?So funktioniert die Show"Vorab wird jede Frage in repräsentativen Umfragen getestet. Deshalb wissen wir, wieviel Prozent der Deutschen die korrekte Antwort kennen. Unsere 100 Kandidatinnen und Kandidaten können sich Schritt für Schritt bis zur Schlussfrage vorkämpfen, die nur ein Prozent der Befragten richtig beantwortet hat", erklärt Jörg Pilawa das Erfolgsgeheimnis. Die Siegerin oder der Sieger erhält bis zu 100.000 Euro.Zu Hause mitquizzen und Geld gewinnenParallel zur Quizshow in SAT.1 können die Zuschauerinnen und Zuschauer in der Joyn-App zeitgleich mitquizzen und bei jeder Folge bis zu 500 Euro gewinnen. Weitere Infos online unter: sat1.deHier entgeht Ihnen nichts: "Das 1% Quiz - Wie clever ist Deutschland?" ist in Ultra-HD zu sehen - in SAT.1 UHD und auf ProSiebenSat.1 UHD."Das 1% Quiz - Wie clever ist Deutschland?" - ab Donnerstag, 3. Oktober 2024 um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf JoynHashtag zur Show: #1ProzentQuizPressekontakt:Natalie KressiererCommunications & PRShow & Comedyphone: +49 (0) 89 95 07 - 1189email: natalie.kressierer@seven.onePhoto Production & EditingIsabella Toennesphone: +49 (0) 89 95 07 - 1172email: isabella.toennes@seven.oneSAT.1Ein Unternehmen der Seven.One Entertainment GroupOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/5876953