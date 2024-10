BayWa schrieb in der jüngeren Vergangenheit tiefrote Zahlen und konnte eine Insolvenz zuletzt nur mit Mühe und Not noch vermeiden. Mittlerweile wird dem Konzern in einem Sanierungsgutachten grundsätzlich noch eine Chance zugeschrieben. Doch einfach wird es kaum werden und in der vergangenen Woche gab es schon wieder einen weiteren Rückschlag zu verkraften.Anzeige:Wie BayWa (DE0005194062) in einer Pflichtmitteilung bekanntgab, haben sich bei einem sogenannten Impairment-Test Wertberichtigungen in Höhe von gut 222 Millionen Euro ergeben. ...

