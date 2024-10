Die Schaeffler-Aktie verzeichnete am Dienstag an der Frankfurter Börse einen leichten Anstieg um 0,5 Prozent auf 4,62 Euro. Dieser Kursgewinn folgt auf die Nachricht der erfolgreichen Verschmelzung mit der Vitesco Technologies Group AG. Die Transaktion markiert einen bedeutenden Meilenstein in der Unternehmensgeschichte von Schaeffler und verspricht, die Marktposition des Konzerns erheblich zu stärken.

Synergien und Zukunftsaussichten

Durch den Zusammenschluss erwartet Schaeffler jährliche Synergieeffekte von bis zu 600 Millionen Euro, die bis 2029 vollständig realisiert werden sollen. Das fusionierte Unternehmen wird auf Pro-forma-Basis für 2023 einen Jahresumsatz von rund 25 Milliarden Euro aufweisen und weltweit etwa 120.000 Mitarbeiter beschäftigen. Mit der Neuausrichtung in vier Sparten und einem erweiterten Produktportfolio positioniert sich Schaeffler als führender Anbieter im Bereich [...]

Hier weiterlesen