Solarthermie-Großanlagen kommen immer häufiger zum Einsatz, um die Sommerlast des Netzes abzudecken. Gasokol beliefert nun drei Wärmenetzbetreiber in Österreich und einen in der Schweiz mit Solarkollektoren. Das Familienunternehmen Gasokol aus Saxen in Oberösterreich produziert seit mehr als 40 Jahren Solarthermie-Kollektoren für die Wärmeerzeugung durch Sonnenenergie. Solarthermie-Anlagen kommen in Wohngebäuden und als Folge steigender Energiepreise zunehmend in Gewerbebetrieben, in der Landwirtschaft ...

