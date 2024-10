Binnen eines Jahres sind global nach dem neuen Bericht von Irena rund 2,5 Millionen neue Arbeitsplätze im Sektor der erneuerbaren Energien entstanden. Allein in China befinden sich dabei 7,4 Millionen der Jobs. Immer wieder heißt es, Erneuerbare sind auch ein Jobmotor. Dies bestätigt der kürzlich veröffentlichte Bericht der Internationalen Agentur für erneuerbare Energien (Irena). So sei im vergangenen Jahr die Zahl der Arbeitsplätze weltweit von 13,7 auf 16,2 Millionen gestiegen. Ein Zuwachs um 18 Prozent, der vor allem auf den steigenden Zubau zurückzuführen sei, so der Bericht, den Irena gemeinsam ...

