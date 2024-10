Die Aktie der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft erlebte am Dienstag einen überraschenden Kursrückgang von 1,8 Prozent. Dieser Rückgang erfolgte trotz der beeindruckenden Rallye der vergangenen Monate, die den Kurs nahe an die 500-Euro-Marke herangeführt hatte. Analysten der US-Bank JPMorgan stuften die Aktie auf "Neutral" herab, behielten jedoch ihr Kursziel von 520 Euro bei. Als Begründung wurde angeführt, dass nach der Kursverdopplung seit Anfang 2022 das weitere Aufwärtspotenzial begrenzt sei.

Aktienrückkaufprogramm läuft weiter

Ungeachtet der aktuellen Kursentwicklung setzt die Münchener Rück ihr Aktienrückkaufprogramm fort. In der Zeit vom 20. bis 30. September 2024 wurden insgesamt 100.133 eigene Aktien erworben. Seit Beginn des Programms am 16. Mai 2024 summiert sich die Zahl der zurückgekauften Aktien auf 1.903.084 Stück. Diese Maßnahme unterstreicht das Vertrauen des Unternehmens in die eigene Stärke und könnte langfristig zur Stabilisierung des Aktienkurses beitragen.

